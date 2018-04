Ponce listo para recibir a los atletas de la LAI

Más Videos (1 of 9)

La Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) y el municipio autónomo de Ponce presentaron el lunes, todos los detalles de los campeonatos de Justas de natación, atletismo y de tenis de mesa en la alcaldía de la Ciudad Señorial.

Esta será la vigésima segunda ocasión que la ciudad ponceña acoge eventos de envergadura universitaria. La última vez que las luminarias leonas brillaron para los estudiantes-atletas fue en el 2015.

La presidenta de la Junta de Gobierno de la LAI, Lillian Negrón, expresó la importancia de estar activos deportivamente tras el calendario deportivo universitario estar a punto de ser suspendido a causa del fuerte impacto de los fenómenos atmosféricos, volviendo a unir a miles de universitarios, que junto al pueblo se disfrutan estas competencias.

Por su parte, la alcaldesa María “Mayita” Meléndez Altieri indicó que “una vez más, la Ciudad de Ponce recibe el tradicional Festival Deportivo y las Justas de Atletismo de la LAI, edición 2018, en esta ocasión siendo la sede de los eventos de natación y atletismo. Ponce está listo para demostrar una vez más, a nuestros estudiantes y visitantes que la Justas de la LAI tienen su hogar aquí y que serán, como de costumbre, con su apoyo y su comportamiento, unas exitosas en todos los aspectos”.

El huracán María forzó a la LAI a reorganizar el calendario deportivo, por lo que varias disciplinas del segundo semestre no estarán bajo el programa deportivo de la semana tradicional de Festival Deportivo. Estos deportes son: fútbol femenino (17 y 18 de mayo), judo (5 de mayo, UPR de Río Piedras), sóftbol femenino (12 al 18 de mayo) y baloncesto (15 al 17 de mayo).

En sus tradicionales tres días estarán las Justas de Natación desde este martes hasta el jueves en el complejo acuático Víctor Vasallo de Ponce. Las semifinales del martes comenzarán a las 11:00 a.m. y las finales a las 6:00 p.m. El miércoles los nadadores estarán en su ronda clasificatoria a las 10:00 a.m. y las finales a las 6:00 p.m. El día del campeonato las semifinales serán a las 10:00 a.m. con las finales televisadas a las 7:00 de la noche por WIPR Canal 6 y 3 y Facebook LAI PR.

El campeonato de tenis de mesa estará el miércoles desde las 10:00 a.m. en el complejo deportivo de la Universidad Interamericana de Ponce. Los finalistas son: las tricampeonas Tigresas de la Universidad Interamericana versus las Taínas de la Universidad del Turabo y los campeones Pitirres de la Universidad del Este versus los Cocodrilos de la Universidad Metropolitana. Este será transmitido de 2:00 a 4:00 de la tarde por WIPR Canal 6 y 3 y Facebook LAI PR.

La gran fiesta deportiva, las Justas de Atletismo arrancarán el jueves a las 6:00 p.m. con los eventos de 10,000 metros en el estadio Francisco “Paquito” Montaner. Los eventos de lanzamiento de martillo y disco estarán el viernes desde las 8:50 de la mañana en el complejo deportivo de la Pontificia Universidad Católica. La acción se traslada al Estadio a las 3:00 de la tarde con los demás eventos de pista y campo. El sábado es el último día del magno evento con su transmisión de televisión por WIPR Canal 6 y 3 y Facebook LAI PR desde las 2:00 de la tarde. El tradicional desfile comenzará a las 2:30 de a tarde. La dedicatoria de las Justas de Atletismo es en memoria del comentarista deportivo Elliott Castro Tirado y en vida a la jefa médica por más de 20 años de la LAI, Ana V. Cintrón. El disparo de las finales se dará a las 4:00 de la tarde.

Los resultados de natación y atletismo estarán en directo por www.sodmpr.com.