Popular debe pagar $2 millones a Tito Trinidad

El Banco Popular de Puerto Rico deberá pagar $2,002,161 a Tito Trinidad en 24 horas, ordenó este miércoles el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan.

"Al día de hoy la parte demandada se ha cruzado de brazos incumpliendo nuestra orden", lee la orden.

En el documento se le advierte a la institución que, de no cumplir en el término establecido, ordenarán el embargo de los fondos y valores pertenecientes al Banco Popular/ Popular, Inc., Popular Securities, LLC., y/o Popular Securities, Inc.