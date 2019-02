Populares piden frente común para eliminar la JCF

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández y varios de los firmantes como amigos de la corte en el caso Aurelius-UTIER contra la Junta de Control Fiscal (JCF), le pidieron al gobernador Ricardo Rosselló Nevares que se una a los esfuerzos de cabildeo para enmendar la Ley PROMESA.

“De la misma manera que ha activado el Frente por Puerto Rico en el pasado, le vamos a cursar una misiva solicitando que ese frente se active solicitando cambios y modificar en estos próximos 90 días en el Congreso las disposiciones de PROMESA eliminando la Junta de Control Fiscal y manteniendo el Título 3 para reestructurar la deuda", dijo Hernández en conferencia de prensa.

Cuestionado sobre postura de no posición tomada en Boston durante la argumentación del caso, el abogado del grupo amigo de la corte, Jorge Martínez Luciano, sostuvo que esa argumentación fue del fenecido presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos y del exgobernador Rafael Hernández Colón, representado por su hijo José Alfredo Hernández Mayoral.

En diciembre de 2018, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá expresó vergüenza ajena por la postura asumida por el PPD en esa vista argumentativa. Supuestamente, el presidente actual del PPD Aníbal José Torres no comparte la no posición del fenecido presidente sobre la constitucionalidad de la Ley PROMESA.

Por su parte, el aspirante a la gobernación por el PPD, Roberto Pratts mencionó que “la decisión tiene cosas buenas y malas. La mala es que ahora el presidente es quien nombra los siete miembros y esa puede ser una nueva era para la Junta de Supervisión Fiscal. Sin embargo, desde la óptica de lo que el tribunal resolvió sobre el alcance de la cláusula territorial, me parece significativo que el tribunal, en dos ocasiones, haya expresado que la cláusula territorial no le da el Congreso el poder omnímodos para hacer con Puerto Rico lo que le dé la gana. Y establecer mediante una opinión en el Primer Circuito, que la cláusula territorial limita la acción del Congreso, a asuntos que están asuntos que están protegidos en la Constitución que no puede pasarle por encima a eso, me parece que es un avance”.

Por otro lado, el senador, y también aspirante a la gobernación por el PPD, Eduardo Bhatia dijo que: “limitar los poderes del Congreso de los Estados Unidos, bajo la cláusula territorial es importante. Yo creo que hay que sacar a Puerto Rico de la cláusula territorial. Pero, comenzar en este proceso es un excelente ejercicio independientemente de lo que pase con la Junta, es un caso que limita los poderes del Congreso de los Estados Unidos y eso es bueno”.

