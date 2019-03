“Por Los Nuestros” inaugura acueducto comunitario con energía renovable en San Lorenzo

La comunidad del sector los Díaz del barrio Jagual de San Lorenzo disfruta desde este lunes del recién inaugurado acueducto comunitario con energía renovable.

Esta comunidad, así como 240 otras alrededor de Puerto Rico, se denominan como non-PRASA. Es decir, que su agua llega por acueductos comunitarios los cuales son atendidos por vecinos organizados a través de juntas locales. Según se informó, el problema principal que tienen dichos acueductos es que al momento de fallar la energía eléctrica, pierden también el servicio de agua potable.

Pensando en que estas comunidades son remotas y por tanto tardó en llegar la luz sobre 10 meses tras el huracán María, la organización “Por Los Nuestros” se dio a la tarea de identificarlas e intentar energizar a través de placas solares, generadores y baterías de almacenamiento para que nunca vuelvan a perder agua potable aún tras una calamidad.

“Esta comunidad en particular me toca en el corazón, ya que aquí fue donde di mis primeros pasos y me consta de lo que pasamos tras Hugo, Georges y Hortence. Teníamos que ir a la quebrada a lavar ropa, buscar agua y hacer cosas básicas como bañarnos. Tras María, que fue mucho peor, mis familiares y amigos se las vieron igual. Resolver permanentemente esto es un logro que debo agradecer a Direct Relief, Abbvie y otros donantes que creyeron en la causa de Por Los Nuestros”, dijo Jay Fonseca fundador de Por Los Nuestros.

“Aquí son 80 casas que se han beneficiado de la donación. Pero, con las ayudas que se han recibido de Direct Relief ya van sobre 1,500 hogares beneficiados. La meta es de al menos impactar unos 100 posos alrededor de Puerto Rico para fomentar la autosuficiencia de las comunidades remotas,” añadió el Dr. Alexander Rodríguez, director de proyectos de Por Los Nuestros.

A la vez, los requisitos más importantes es tener una comunidad interesada en cuidar y mantener dichos donativos para asegurar la continuidad del proyecto. “Es vital que estén en cumplimiento con el Departamento de Salud y con las pruebas que ellos requieren, así como la participación ciudadana, así como cumplir con toda la permisología legal para operar un acueducto rural,” dijo la Lcda. Ivonne Rodríguez de Direct Relief.

“Gracias a Por Los Nuestros por haber confiado en nuestra comunidad y en nuestro trabajo. Aquí la gente del barrio (Jagual) se puso las botas a trabajar con nosotros para que la zona estuviera lista y se pudiera recibir el donativo,” expuso el encargado del poso comunitario José Luis (Coco) Fonseca Díaz.

Manuel Cidre, presidente de la Junta de Por Los Nuestros estuvo presente junto a la Lcda. Anabelle Torres Colberg, Nick Pastrana y el Dr. Francisco Arraiza y anunciaron la pronta apertura de un poso adicional en Caguas en las próximas semanas.