Crisis de vivienda: California pudiera limitar alquileres

El gobernador de California, Gavin Newsom, llegó el viernes a un acuerdo con los propietarios y constructores de apartamentos sobre una legislación que limitaría la rapidez con que los alquileres pueden aumentar a medida que el estado lucha con una crisis de vivienda.

El acuerdo limitaría los aumentos anuales de renta al 5% más inflación, con un aumento máximo del 10%. Eso es inferior al umbral del 7% que los legisladores habían negociado previamente en medio de una fuerte resistencia de las industrias de bienes raíces y desarrollo.

Los miembros del personal de la oficina de Newsom compartieron detalles del acuerdo, que aún no está impreso.

Esto marca una victoria para los inquilinos que dicen que se les está reduciendo el precio a medida que aumentan los alquileres, aunque muchos inquilinos y grupos de justicia social probablemente quieran una propuesta aún más estricta.

El asambleísta demócrata David Chiu de San Francisco, autor del proyecto de ley, había hecho numerosas concesiones a las industrias de bienes raíces y desarrollo para incluso llevar el proyecto de ley al Senado estatal.

Si bien el nuevo acuerdo favorece a los inquilinos al reducir el aumento de alquiler permitido del 7% al 5%, cambia la exención para las propiedades más nuevas de las construidas en los últimos 10 años a los últimos 15.

Los límites de alquiler se reducirían en 2030. El costo de la inflación se determinaría a nivel regional, lo que significa que podría ser un porcentaje diferente en San Francisco que en el Valle Central.

La propuesta aún necesita aprobar la Legislatura estatal, que culmina el año de funciones en dos semanas. La Asociación de Apartamentos de California dijo que no se opondrá al proyecto de ley.

“Ahora debemos tomarnos en serio el avance en la producción, que es la única forma de abordar nuestra crisis de vivienda”, dijo en un correo electrónico Debra Carlton, vicepresidenta senior de asuntos públicos.

La Asociación de la Industria de la Construcción de California también es neutral en el proyecto de ley, dijo la oficina de Newsom.

“El proyecto de ley protegerá a millones de inquilinos del aumento de alquileres y desalojos y se basará en el trabajo de la Legislatura este año para abordar nuestra crisis de vivienda más amplia”, dicen Newsom, Chiu y líderes legislativos en un comunicado.

Un límite de alquiler es diferente al control de renta, que la ley de California prohíbe en apartamentos construidos después de 1995 y casas unifamiliares. Un esfuerzo por levantar esas restricciones fracasó en la votación en noviembre pasado.

Los partidarios de esa medida electoral han amenazado con montar otra iniciativa si los legisladores no actúan. No estaba claro de inmediato si estaba satisfecho con la propuesta de Newsom, que no cambiaría esa ley estatal.

California necesita construir aproximadamente 180,000 casas nuevas cada año para satisfacer la demanda de sus casi 40 millones de personas. Pero el estado ha promediado 80,000 nuevas viviendas en cada uno de los últimos 10 años, según un informe del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California.

Este año, los legisladores propusieron una serie de proyectos de ley que habrían abordado la crisis. Pero muchos de ellos no pudieron pasar. Una medida de alto perfil del senador demócrata Scott Wiener habría anulado las reglas locales de zonificación para permitir más viviendas en algunas áreas, incluido el tránsito cercano. No pudo salir del Senado estatal.