Premian a estudiante de la Escuela de Medicina de la UPR

El Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), anunció el viernes, que el estudio "Knowledge, Attitudes and Practices on the Use, Management and Storage of Water after a Natural Disaster in Puerto Rico", desarrollado por Erika Ortiz Chaparro, estudiante de tercer año de medicina, fue reconocido con el premio Robert I. Larus como mejor proyecto de investigación nacional.

La investigación se presentará, en febrero de 2020, en la Convención Annual de la División del Caribe de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS, por sus siglas en inglés) que se celebrará en la ciudad de Seattle.

“Tuve el privilegio de trabajar y supervisar la investigación de Ortiz Chaparro. Su proyecto se trata sobre las prácticas comunes en nuestra población para el almacenamiento, tratamiento y uso del agua luego de un desastre natural. Luego de la experiencia de Puerto Rico con desastres naturales como María, entre otros, Ortiz Chaparro tuvo la inspiración de indagar y formular esta investigación”, expresó la doctora Enid García, quien es mentora de Erika en comunicación escrita.

Ortiz Chaparro obtuvo el reconocimiento durante la Convención Anual de la AAAS-División del Caribe que este año abordó el tema de Ciencia y Comunidad.

La AAAS-División del Caribe, tiene como misión aportar al avance de la ciencia, la ingeniería y la innovación para el beneficio de todos los habitantes del Caribe.

