Preocupación: libre bajo fianza asesino confeso

La procuradora de la mujer, Lersi Boria levantó preocupación el miércoles ante el tratamiento y el desarrollo de casos de violencia doméstica en los tribunales, ante el más reciente caso ocurrido en Fajardo y luego que el asesino confeso de una estilista de Corozal quedara en libertad supervisada al rebajarle la fianza.

“Este llamado es para los jueces, los fiscales, los abogados, los alguaciles, la Policía, los trabajadores sociales, una fianza de un millón de dólares a un hombre que tuvo antecedentes previos de violencia doméstica se la bajaron a 75 mil dólares y el hombre está con grillete en una residencia. ¿De qué estamos hablando? Ahora los hijos de esta mujer no pueden dormir porque tienen miedo y él está en residencia lo más cómodo posible esperando el día de su juicio. Esto no puede seguir pasando”, dijo Boria en entrevista radial (WKAQ).

Hijos identifican a estilista asesinada en Corozal

La mujer de 54 años fue baleada en la cabeza. (Publicado domingo 10 de marzo de 2019)

Se refirió al caso de la estilista de Corozal Iraida Nieves Olivo, quien fue asesinada por su expareja en marzo pasado, José O. Pérez. Al sujeto se le había impuesto una fianza de un millón de dólares y el pasado 4 de junio quedó libre con supervisión electrónica luego que el juez Rafael Villafañe, del Tribunal de Bayamón le rebajara la fianza de $1 millón a $75,000.

Asimismo, la funcionaria reaccionó ante el más reciente caso, ocurrido la mañana del martes en el barrio Quebrada Huertas, en Fajardo. Allí David Leroy Mathew, asesinó a puñaladas a Aileen García Rosario, en presencia de los hijos de ambos de 10 y 13 años.

El juez Glen Velázquez Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo, encontró causa para arresto contra el imputado por asesinato en primer grado, violaciones a la Ley de Bienestar de Menores y violaciones a la Ley de Armas. No prosperó un cargo por tentativa de asesinato. La fianza global impuesta fue de 750,000 dólares y la vista preliminar fue señalada para el 10 de junio.

“Esto es un hombre que no se rehabilitó, que había engañado a otra mujer, que merodeó por espacio de cuatro meses y se minimiza el acto que hizo. Nadie tuvo miedo de que le hicieran algo a esta mujer. En este momento hay unos niños que nuevamente quedan huérfanos. ¿Qué vamos a hacer con ellos en este momento? No es una estadística. Ahora tenemos que trabajar con la secuela… Si este hombre estaba merodeando había que solicitar una orden de protección para que ese hombre se alejara de la residencia y un caso como este no hubiese ocurrido”, señaló la funcionaria.

“Los programas de desvío al día de hoy no funcionan. Eso está claro. No funcionan”, agregó.

La procuradora lamentó el suceso e insistió en que las mujeres procuren orientación o que reporten estos casos a través del (787) 722-2977.

“El aspecto de los celos, el hecho del control. Ella no quería estar con esta persona pero pasaron cuatro meses con esta persona merodeando. Era el padre de sus hijos. Por eso es sumamente complejo. Es el padre de sus hijos. Quizás nunca entendió que eso le iba a pasar a ella, los vecinos y los familiares que hoy la lloran jamás pensaron que pasaría eso”, finalizó.