El expastor y cardiólogo César Vázquez confirmó el martes la creación del nuevo Partido Proyecto Dignidad que, según él, promoverá la honestidad.

“Estamos hablando aquí de la formación de un nuevo partido político. Estamos hablando de un partido político civil que no está sujeto ni subordinado a ninguna institución religiosa y que no exige ninguna confesión de fe para ser parte, que está dentro de la tradición puertorriqueña donde el 90 por ciento de los puertorriqueños se definen a sí mismos como cristianos, que parte de una Constitución que menciona a Dios como preámbulo”, dijo Vázquez en entrevista radial (WKAQ).

“Este partido está compuesto por cristianos en su mayoría, pero hay gente que no pertenece a ninguna iglesia. Acepta a todo el mundo. Hasta ahora yo soy el portavoz o el líder. Yo era pastor. Ya no soy parte del cuerpo pastoral de mi iglesia. Ahora me pueden llamar como doctor César Vázquez solamente”, agregó.

Detalló que la colectividad buscará promover la honestidad para que el pueblo conozca la realidad que enfrenta el país.

“(Mi propuesta es) gobernar desde la honestidad, decirle al pueblo de Puerto Rico cuál es nuestra realidad… Nosotros queremos gobernar desde la honestidad, desde la credibilidad, desde la integridad”, dijo Vázquez.

Entretanto, denunció que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares no tiene credibilidad.

“Yo creo que los puertorriqueños sabemos que no (que el gobernador no tiene credibilidad). El arma fundamental del arma ha sido una mentira. De este, y de todos los anteriores. ¿Cómo tú crees que hemos llegado a 72 mil millones de dólares en deuda? Tu sabes la indignación que yo siento de que mis bisnietos no han nacido y ya están endeudados? ¿Qué Puerto Rico le espera a los hijos y los nietos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y la otra pregunta es si los que han creado el problema lo van a resolver”, señaló.

“Los políticos en Puerto Rico de lo único que están pendiente es de su conveniencia política. Le han ocultado al pueblo la verdad y por eso hemos llegado hasta aquí. Queremos levantar un gobierno honesto con ideas”, acotó.

El galeno afirmó que prepararán propuestas para todos los problemas que encara la isla, aunque por el momento no las detalló.

“Le pedimos al pueblo que nos dé la oportunidad de hacer la diferencia en Puerto Rico… Los puertorriqueños se tienen que preguntar si las cosas van a cambiar si seguimos haciendo lo mismo”, señaló.

