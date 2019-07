Trump nomina a Scalia como secretario del Trabajo

Más Videos (1 of 9)

WASHINGTON - El presidente estadounidense, Donald Trump, nominó este jueves al abogado Eugene Scalia como nuevo secretario de Trabajo de Estados Unidos, después de la renuncia la semana pasada de Alex Acosta por su actuación en el caso del magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores.

"Me complace anunciar que mi intención es nominar a Gene Scalia como el nuevo secretario de Trabajo. Gene ha llevado una vida de gran éxito en el campo legal y laboral y es muy respetado no solo como abogado sino también como abogado con gran experiencia en el mundo laboral", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

Varios medios estadounidenses, como el diario The New York Times, habían adelantado a lo largo de la jornada que Trump se había decantado por Scalia como sustituto de Acosta, aunque el mandatario no lo hizo público hasta pasadas las 8:00 p.m..

"¡Será un gran miembro de una Administración que ha hecho más en los primeros dos años y medio que tal vez cualquier Administración en la historia!", agregó el presidente.

Scalia, de 55 años e hijo del fallecido exmagistrado del Tribunal Supremo Antonin Scalia, tiene un largo historial como abogado defensor de compañías como Walmart, que han sido criticadas por ofrecer bajos sueldos a sus empleados.

Por este motivo, se espera que los sindicatos más grandes del país y la oposición demócrata cuestionen la elección de Scalia en los próximos días.

Sin embargo, es el Senado estadounidense, con mayoría republicana, el cuerpo legislativo encargado de aprobar las nominaciones del presidente, por lo que Scalia debería convertirse en secretario de Trabajo de manera oficial próximamente.

Scalia trabajó en la Administración de George W. Bush y actualmente es socio principal del despacho de abogados Gibson, Dunn & Crutcher en Washington.

El anuncio de la nominación de Scalia se produce apenas una semana después de que Acosta renunciara de su cargo tras defender en una rueda de prensa su actuación como fiscal hace ahora una década, cuando alcanzó un controvertido acuerdo judicial con Epstein, acusado ahora por segunda vez de abuso de menores.

El multimillonario, detenido a comienzos de mes, ya se enfrentó a acusaciones de este calibre en Florida, pero en 2008 alcanzó un acuerdo extraoficial con la Fiscalía, dirigida entonces por Acosta, para cerrar una investigación que lo podía haber enfrentado a la cadena perpetua.

El acuerdo pactado entonces, no obstante, contemplaba que el magnate neoyorquino cumpliera una condena de apenas 18 meses de prisión y pasara a formar parte de dicho registro.

Acosta, único latino en el gabinete presidencial de Trump, asumió el cargo de secretario de Trabajo en abril de 2017.