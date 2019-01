El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, propuso el martes, la creación de acuerdos colaborativos entre el gobierno estatal y el federal para el entrenamiento y capacitación de los investigadores del Negociado de la Policía, como medida para aumentar la tasa de esclarecimiento de casos en Puerto Rico.

El líder legislativo también sostuvo la importancia de mejorar los recursos de la División de Crímenes Cibernéticos para lidiar con las nuevas plataformas interactivas utilizadas por los elementos criminales.

Asesinan a hombre en Puerto Nuevo

Video sin audio. (Publicado lunes 7 de enero de 2019)

“El gobierno debe entrar en acuerdos colaborativos con el gobierno federal para entrenar a los investigadores. Subir las penas no es un disuasivo mientras queden impunes los criminales en la calle, no van a ver penas altas que los detengan. Hay que entrenar a los investigadores para lograr convicciones. Hay que mejorar la división de crímenes cibernéticos a través de propuestas federales”, comentó el presidente cameral durante una entrevista radial en la cadena Notiuno.

Méndez Núñez destacó que los asesinatos han bajado durante los primeros 24 meses de la presente administración.

Gatilleros “sin miedo y sin respeto a la ley”

Se han registrado 17 asesinatos en solo siete días. (Publicado lunes 7 de enero de 2019)

“Para mí, un asesinato es demasiado. En una sociedad de ley y orden no se puede aceptar eso. Pero esto tenemos que colocarlo en el contexto correcto. Desde que esta administración comenzó (enero 2017), ha habido una marcada baja en el número de asesinatos. En el 2017 hubo unos 681 asesinatos, en el 2018 unos 627, eso es 54 menos. Los delitos en este aspecto se han reducido”, añadió el Presidente de la Cámara.

Méndez Núñez además reiteró la importancia de inculcar valores en el hogar para cambiar la cultura de violencia.

Para terminar, el líder estadista recalcó la importancia de la capacitación de investigadores diciendo que “tenemos que ver en el Departamento de Justicia que está pasando que se llevan los casos a los tribunales y ahí se determina, en algunos, no causa. ¿Qué está ocurriendo?, ¿Que los fiscales no está bien entrenados o los investigadores de la Policía no le están poniendo en la mano toda la evidencia necesaria para sostener los casos? Por eso reitero que se tienen que hacer acuerdos colaborativos para entrenar a los investigadores”, finalizó.