Presupuesto recomendado por el gobernador es "simbólico"

VS

VS

VS

Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) Rafael “Tatito” Hernández, Jesús Santa Rodríguez, Jesús Manuel Ortiz y Javier Aponte Dalmau aseguraron el domingo que el presupuesto recomendado por el gobernador, Ricardo Rosselló, “es uno simbólico y básicamente igual al sometido por la Junta de Control Fiscal”.

“Perdimos la oportunidad como Legislatura de evaluar seriamente el presupuesto, y crear los fundamentos para enfrentar a la Junta de Control Fiscal. Como hemos dicho, y nos reafirmamos: Rosselló y la Junta son lo mismo, y los supuestos encontronazos son para las gradas”, subrayó Hernández Montañez durante conferencia de prensa.

A su vez, aseguraron que Rosselló tiene las prioridades distorsionadas.

“El Presupuesto recomendado por el Gobernador demuestra claramente que no tiene como prioridad ni la salud, ni la educaciòn, ni las instrucciones que brindan servicios a los sectores más vulnerables”, manifestó el representante Jesús Santa Rodríguez.

Asimismo, Santa Rodríguez señaló la falta de información y la no certificación de los datos provistos por parte del principal Oficial Financiero de la Administración. “El señor Raúl Maldonado no ha dado cara a esta Legislatura. Ciertamente, si sabía que hay otros asuntos muy serios que tiene que atender, como la investigación federal, pues entonces debió buscar los mecanismos para mitigar su ausencia, o simplemente renunciar, y dejar a otra persona a cargo”, sentenció Santa Rodríguez al tiempo que añadió que Maldonado no es el único funcionario del Gobierno que han brillado por su ausencia.

Mira nuestra programación aquí