Primera dama dice que insinuación de Maldonado, hijo no tiene fundamentos

La primera dama, Beatriz Rosselló, alegó el martes que las denuncias que hizo el hijo del exsecretario de Hacienda sobre Unidos por Puerto Rico.

"Las declaraciones de Raúl Maldonado hijo, poniendo en entredicho la integridad y el nombre de mi esposo y el mío, son totalmente falsas. Desconozco las circunstancias que lo motivaron a expresarse de esa manera y lamento mucho la difícil situación por la que están atravesando sus padres, a quienes les tengo un gran aprecio. La insinuación que hace sobre Unidos por Puerto Rico no tiene fundamento alguno. Me da mucha tristeza que una labor que se realizó todos los días, 24 horas, por el bien de miles de familias que se vieron afectadas tras Irma y María, se vea manchada injustamente con un ataque infundado. Fueron miles de personas a quienes llegamos en un momento poco esperanzador, con un alto sentido de compasión y de compromiso. Hay un pueblo al que mi esposo y yo amamos con todo el corazón. A ese Pueblo les digo que aquí seguiremos trabajando sin descanso por ustedes, que son nuestra razón de ser. Ricardo Rosselló es un hombre serio, trabajador, íntegro y con el más alto sentido de compromiso hacia lo que lo mueve en este momento: la reconstrucción de nuestra Isla", sostuvo en declaraciones escritas.

Más temprano, el gobernador Ricardo Rosselló reaccionó a los mensajes, en el que se menciona una supuesta reunión en Fortaleza.

"Estoy diciendo de manera clara hoy, como gobernador, que las insinuaciones, las acusaciones que hace el señor Raúl Maldonado, hijo, son totalmente falsas", sostuvo Rosselló en una improvisada conferencia que no fue convocada a la prensa.

Hijo de Raúl Maldonado arremete contra el Gobernador

La Opinión de Jay (Publicado lunes 24 de junio de 2019)

A continuación, las declaraciones escritas que posteriormente fueron enviadas a los medios de comunicación:

“Nunca pensé tener que reaccionar a una insinuación tan absurda e irrespetuosa como la que hizo a través de las redes el hijo del exsecretario de Hacienda.No obstante, habiendo llegado al descaro de atacar la integridad de mi esposa y de mi familia, tengo el deber de responder a los medios de comunicación y al pueblo de Puerto Rico. Estas alegaciones evidencian un alto grado de incoherencia pero, más que todo, son falsas. Solo puedo atribuir ese nivel de ficción a una persona que atraviesa un momento de tormento personal, sea el que sea. Mi esposa Beatriz fue la portavoz de la campaña de Unidos por Puerto Rico para atender las urgencias relacionadas al paso de María entre lo más vulnerables. Fue la figura elegida para llevar el mensaje en un momento de gran necesidad para nuestro pueblo. No tenía un rol administrativo, no era contable. Su rol era el de la mano amiga que iba donde se identificaban las necesidades, para poner pan en una mesa, una sábana en una cama… para atender las necesidades de todo al que pudiera llegar, con siete meses y medio de embarazo y en medio de la peor tragedia en nuestra época reciente. Continuó haciendo lo mismo aún después del nacimiento de nuestro hijo PJ e hizo una pausa únicamente ante la enfermedad que mantuvo a nuestro hijo en un delicado de estado de salud, recluido en el hospital. Nuevamente, cualquier insinuación sobre esto es absurda, carente de coherencia y es una calumnia imperdonable. Con esto espero cerrar el lamentable incidente que ha provocado una persona recurriendo a la maldad y la falsedad contra nuestra familia”, lee el comunicado del gobernador.

Los mensajes de Maldonado, hijo

El hijo de Raúl Maldonado Gautier volvió a utilizar las redes sociales este martes para hablar sobre la supuesta reunión que presenció en Fortaleza y volvió a referirse al gobernador Ricardo Rosselló como "el corrupto".

El lunes, Raúl Maldonado, hijo, alegó que estuvo en un encuentro con su padre, el gobernador y el presidente de BDO, en la que supuestamente Rosselló solicitó que cambiaran reportes sobre Unidos por Puerto Rico.

"Aclarando lo que dije ayer. Estuve en una reunión, que no había razón para yo estar. Estaba con mi viejo luego de hacer ejercicios, que era el único tiempo que compartía con él. Estaba sentado al frente de la oficina del gobernador. El viejo entra pero el corrupto también me invitó. En esa, que honestamente me sorprendió su brutalidad, entro. Veo al presidente de BDO. Escuché el reporte real de como Unidos por PR hicieron las cosas mal. No que no trataron de hacer las cosas bien, porque si lo hicieron pero las cosas se hacen bien sin pensar en noticias. Como pararon la distribución de vagones para hacer la noticia. No me creen, polígrafo con el que me niegue lo que digo", escribió este martes Maldonado, hijo.

"Hoy dicen mentiras. Cero tolerancia. Yo presentaré mi evidencia. Gobernador dime si no estuvimos en tu oficina reunido con el presidente de BDO y usted pidiendo que se cambiara el reporte de unidos por PR los furgones pq afectaba su esposa. Habla de los cheques que estaban en la gaveta. Sino habla de los textos enviados. #... No dicho por mi, que el ... que esta ahi es un corrupto, pq aquí no hay excusa como anterior, si no sabia, eras inepto. Es bien diferente pq Gobernador usted sabia, no eres inepto pq lo eres, eres un corrupto", dice el primer mensaje que escribió, el lunes.

En febrero, el gobierno canceló los contratos con la empresa Virtus Consulting Group, que estaban vinculados a Maldonado, hijo. Mientras, el lunes, el gobernador removió a Maldonado de todos sus puestos, luego que este denunciara una supuesta “mafia institucional de muchos años” en Hacienda. Sus declaraciones llevaron al Departamento de Justicia a invitarlo a declarar sobre sus denuncias.

