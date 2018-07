La procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, informó este lunes que la agencia estará celebrando adiestramientos compulsorios e indelegables sobre protocolos de manejo de casos a jefes de agencia.

El adiestramiento se concentrará en las áreas de discrimen, violencia, hostigamiento sexual y laboral, entre otras situaciones que afectan el ambiente de trabajo y se llevarán a cabo los días 1, 8 y 15 de agosto.

Líderes del PPD reclaman acción de Rosselló ante escándalo de acoso sexual

"La Secretaria de Justicia está siguiendo el juego político", aseguraron. (Publicado sábado 14 de julio de 2018)

“Estoy convocando a todos los jefes de agencia y de recursos humanos, sin excepción, a estos talleres que le permitirán atender diligentemente situaciones que surgen en el lugar de empleo. La asistencia no es opcional, es indelegable, y responde a la política pública que ha establecido el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, de cero tolerancia a situaciones de discrimen y acoso, o cualquier manifestación de violencia. Así me lo ha solicitado el Gobernador y así se hará. No se aceptarán excusas para no comparecer”, expresó la Procuradora de las Mujeres en comunicado de prensa.

La convocatoria, indicó, incluye a todos los jefes de las áreas de Recursos Humanos de todas las dependencias.

“Puerto Rico tiene centenares de leyes en protección de la mujer en el lugar de empleo, y desde enero del 2017 se han aprobado medidas de verdadera avanzada, como lo son la Ley de Igualdad Salarial, enmiendas a las leyes de lactancia, las escuelas coeducativas dirigidas a promover la equidad de género y la Ley del Maletín Empresarial para la Mujer, por mencionar algunas. Pero la Oficina de la Procuradora de las Mujeres habrá de fiscalizar el cumplimiento de todas y cada una de ellas”, manifestó la funcionaria.