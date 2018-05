“No quería que se lastimara porque solo tiene 18 meses y mi primo solo tiene 15 meses”, eso fue lo que declaró una niña de 10 años que fue testigo de una balacera que dejó a cuatro personas heridas, incluyéndola a ella y a su mamá.

La madre de la pequeña asegura que la menor arriesgó su vida para proteger a dos de los suyos, y declaró que se enorgullece de la valentía de su hija que recibió un impacto de bala en el estacionamiento de un centro comercial al este de Las Vegas.

Durante este incidente, que se dio la tarde del martes 8 de mayo cerca de la intersección de Nellis Boulevard y Stewart Avenue, la madre se encontraba en el estacionamiento con sus tres hijos y su sobrino, cuando dos hombres iniciaron a disparar en el área.

Al escuchar los balazos, su hija actuó de inmediato cubriendo a su hermanito y primo para protegerlos, “mi niña de 10 años me volteó a ver y me dijo, mami, me dispararon…ya me dispararon”, dijo la madre de la menor, quien también fue herida en el tiroteo.

La madre narra la pesadilla que experimentó cuando se desató la lluvia de balas, “Y veo, y su lado estaba derramando sangre”, dijo. Ellos estaban a punto de dejar el lugar tras hacer sus compras cuando escucharon los disparos.

“Ella brincó para proteger al bebé cuando las balas empezaron a sonar”, dijo su madre tras el acto de heroísmo de la menor de edad. “Creí que ella iba a morir, ni siquiera estaba llorando; todo lo que me dijo es que no quería morir”.

Una de las balas también terminó perforando el hombro de la madre, y dice que en la mente de su hija lo único que pasó fue proteger a su hermano menor. “No quería que saliera herido, reaccioné de tal manera que le tocaran menos heridas que a mí, a él le hubiera ido mucho peor”, dijo la valiente niña.

Según la policía metropolitana de Las Vegas, por lo menos 20 balas se dispararon durante el incidente en el que una persona más resultó herida y llevada al hospital; mientras que una mujer también fue rozada por una de las balas, pero se negó a recibir atención médica.

Tras la investigación, autoridades lograron capturar a ambos sospechosos (de 18 y 20 años de edad) en North Las Vegas dos días después del incidente, y ahora enfrentarán 3 cargos por intento de homicidio, además de otros más por robo, asalto, disparar hacia vehículos y conspiración para cometer homicidio.