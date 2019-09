Proyectan reducir a $1,500 millones en pago anual de la deuda

La integrante de la Junta de Control Fiscal (JCF), Ana Matosanto dijo el viernes que todo el mundo tiene que ser parte de la solución del Plan de Ajuste Fiscal que presentarán ante la jueza federal de quiebras, Laura Taylor Swain.

Nota relacionada: JSF discute desarrollo económico de Puerto Rico

“Tristemente, cuando nos encontramos en esta situación, todo el mundo tiene que ser parte de la solución. Todo el mundo tiene que cooperar con la causa para poder ajustar nuestras deudas, bajar las obligaciones que hemos tenido y poder crear el espacio para poder echar pa’ lante”, dijo Matosanto en entrevista radial (NotiUno).

Así se expresó la funcionaria del ente federal al comentar sobre los recortes a las pensiones, que están incluidos en el plan de ajuste.

En una declaración escrita, el presdiente de la JCF, José Carrión, tercero, confirmó que presentaron el viernes su Plan de Ajuste propuesto para reestructurar de 35,000 millones a 12,000 millones de dólares de deuda y otras reclamaciones contra el gobierno, la Autoridad de Edificios Públicos y el Sistema de Retiro de Empleados y más de 50,000 millones de dólares en obligaciones de pensiones. Asimismo, ofrece reducciones significativas a los bonistas, proveyendo, en promedio, una merma combinada de más del 60 por ciento del total de las obligaciones del gobierno.

“El Plan de Ajuste que propusimos inicia nuestro camino para salir de la quiebra. Todavía no estamos ahí. Necesitamos la aprobación del tribunal, y tomará un tiempo llegar. Un plan que tiene el apoyo de ciertos bonistas, retirados y empleados públicos es el mejor plan para eliminar la nube que ha estado colgando sobre la economía de Puerto Rico”, dijo Carrión, tercero.

“Es un día muy importante para nuestro futuro. Llevamos tres años trabajando con la deuda que Puerto Rico tiene de 72 mil millones de dólares en total. Se va a radicar un plan de ajuste para que la deuda baje a un nivel que se pueda sostener y que podamos proveer servicios importante para el país. Se va a proponer que se baje más del 50 por ciento”, dijo Matosanto, por su parte.

Agregó que los fondos de pensiones no tienen nada de dinero. El 61 por ciento de los pensiones continuarán recibiendo lo que reciben de retiro actualmente y otros recibirían unos recortes de 8.5 por ciento. “Pero que esa promesa se cumpla y no sea como hasta hoy que la promesa se hizo pero el dinero no fue al fondo de los pensionados”, advirtió la integrante de la JCF.

Entretanto, Matosanto detalló “el proceso de llegar a un acuerdo con los retirados es uno de los contratos que la jueza va a considerar pero es súper importante para poder alterar las obligaciones de los bonos y poder bajar esa deuda”.

Por último, Natalie Jaresko, directora ejecutiva del organismo, dijo que “el Plan de Ajuste que radicamos y el apoyo que negociamos con los retirados, uniones y ciertos bonistas es un primer paso importante para restaurar la solvencia y crear el tipo de certeza que las empresas necesitan para invertir y el tipo de estabilidad que la gente de Puerto Rico necesita para lograr prosperidad”.

Mira aquí nuestra programación en vivo.