Puertorriqueños viven pesadilla para salir de Filadelfia

Decenas de pasajeros de Frontier, quienes desde el pasado domingo confrontaron problemas para salir de Filadelfia rumbo a Puerto Rico, abordaron un vuelo la noche del jueves que también sufrió desperfectos y no despegó hasta las 2:00 a.m. del viernes.

Parte de este grupo de personas envío imágenes de lo que ocurrió en el interior de la cabina. Se quejaron de que no se les proveyó información, aire acondicionado o agua.

Testigos dijeron que hubo personas afectadas de salud, por lo que tuvieron que salir de la nave. “A mí no, yo me bajé solita. No me querían dejar, pero lo logré”, dijo la que filmó las imágenes con su celular.

Cabe señalar, que la aerolínea dijo el miércoles que tuvo problemas con algunos de sus vuelos el martes debido a las condiciones del tiempo, por lo que les reembolso el dinero a los pasajeros varados o los acomodaron en otros aviones para días subsiguientes.

Gerardo Montoya, pasaje quien pudo aterrizar en Puerto Rico, dijo ante las cámaras de Telemundo 62 que “algunas personas se afectaron de salud, los sacaron y los metieron a la cabina. No les dieron ni agua”.

El vuelo estaba supuesto a salir del Aeropuerto Internacional de Filadelfia a las 11:00 p.m. del jueves, pero no fue hasta las 2:00 a.m. del viernes que pudo despegar.

Hasta el momento Frontier no ha emitido comentarios sobre lo ocurrido.