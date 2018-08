Más Videos (1 of 9)

Las clases comenzaron para gran parte de los niños del país, y con ellas la preocupación de que estos tengan una alimentación adecuada.

La organización Banco de Alimentos de Puerto Rico decidió hacer lo posible para brindar meriendas saludables a cerca de 2,000 menores de escasos recursos.

Pero necesitan tu cooperación para cumplir con su meta, por lo que solicitan donativos de la ciudadanía.

¿Qué puedes donar?

• avena lista (solo añadir agua), barritas de grano entero, cereal seco, galletas integrales

• pollo o atún enlatado

• mantequilla de maní, surtido de nueces sin sal

• puré de manzana, frutas mixtas (envasadas en agua o su propio jugo), frutas secas (cranberries, pasas), gomitas de frutas (gummies)

• 100% jugo de frutas, tiritas de fruta seca (fruit strips/ fruit leathers)

• “papitas” de guisantes (veggie crisps) y zanahoria enlatada

Iniciativa provee meriendas gratuitas a niños de escasos recursos

El nivel de pobreza aumentó después de María, por lo que el Banco de Alimentos desarrolló la iniciativa. (Publicado hace 2 horas)

• leche de caja 2% baja en grasa, batida nutricional

• botellitas de agua de 4oz

Presiona aquí para saber dónde puedes entregar tu donación

Según explicaron, es importante que no los alimentos no sean en envases de cristal, y que los alimentos no estén pasados de fechas. Además, los alimentos deben estar enlatados, envasados y empacados.

Mira nuestra programación en vivo aquí.