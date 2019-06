Raúl Maldonado Nieves, hijo del exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado Gautier, utilizó nuevamente las redes sociales para colgar un mensaje, esta vez en respuesta a las declaraciones del Comisionado de la Policía, Henry Escalera, quién indicó que el excontratista está bajo investigación.

A continuación, sus expresiones:

“Sr Escalera, acaba de aceptar que la investigación hacia mí es arbitraria. Yo estoy denunciando el abuso de las autoridades y usted lo confirma. Sino dígame cuantas investigaciones realizan a diario y su razón de investigaciones. Si la razón es por hablar mal del gobernador usted es un corrupto también. Venga e investigue. Usted es otro incompetente del gobierno que sigue instrucciones de otro corrupto. Lo que interpreto es que usted dio la orden de investigarme arbitrariamente. Dudo que usted analice la cuenta de Facebook de otras personas. Gente, favor al inbox las situaciones de personas amenazantes que la policía no hizo nada. Tenemos a uno que acepta que es un corrupto aceptando investigaciones arbitrarias. Usted es vuelo de pájaro pero el pueblo no lo es. En mi caso, yo entiendo que el agente investigador es una persona decente, que lastimamente está siguiendo instrucciones de personas que no deberían darlas y ese es el problema de este gobierno. Lo responsabilizo a usted y al que dio la orden de hacer una investigación arbitraria si me pasa algo. De la misma manera digo que vengan, aquí no hay miedo.”

Escalera había emitido más temprano en la tarde unas declaraciones donde confirmaba que Maldonado hijo estaría bajo investigación y que sería citado ante el Negociado de Licencia de Armas del Negociado de la Policía "para cumplir con lo establecido en Ley, garantizar la seguridad y prevenir cualquier situación lamentable."

