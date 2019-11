NUEVA YORK -- Encontrar el amor puede ser difícil, más aún si vives en ciertas ciudades del país.

Con esto en mente, WalletHub buscó las mejores y peores ciudades para personas solteras en 2019, y una ciudad en Nueva York se encuentra entre las peores si estás soltero y tratando de encontrar el amor.

Yonkers ocupó el puesto No. 176 de 182, lo que significa que es la séptima peor ciudad para los solteros.

WalletHub obtuvo las calificaciones comparando más de 180 ciudades de EE.UU. a través de 35 indicadores clave. Estos indicadores clave compilaron los rankings individuales de económica, diversión y recreación además que las de las oportunidades de citas, lo que a su vez determinó la clasificación general.

En el caso de Yonkers, la ciudad obtuvo su ranking bajo gracias a recibir el puesto No. 170 en el ranking económico, el No. 77 en diversión y recreación y el No. 174 para oportunidades de citas.

Además, en categorías individuales, Yonkers también se ubicó entre las ciudades con los costos más altos de comidas en restaurantes, lo que significa que una cita de cena en esta ciudad es más cara en comparación con otras ciudades.

Aunque, Yonkers se ubicó en la parte inferior de la lista, Rochester llegó al No. 15 en general, por lo que es una de las mejores ciudades para solteros.

WalletHub también clasificó a la ciudad de Nueva York entre las 50 mejores ciudades para solteros. La Gran Manzana entró en el puesto No. 35. Mientras tanto, Buffalo se ubicó en puesto 59.

Dos de las ciudades más grandes de Nueva Jersey también aparecieron en el ranking. Jersey City entró en el No. 95 en general y Newark en el No. 106.

Cuando se trata de ciudades en Connecticut, New Haven entró en el No. 69 y Bridgeport en el No. 113 en general.

Entonces, ¿cuál ciudad es la mejor para solteros según WalletHub? Ese honor es para Atlanta, Georgia.

Para obtener más información sobre la metodología utilizada, o para ver la lista completa, haz clic aquí.