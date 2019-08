Raschke niega haber recomendado pintar el Pórtico de la Igualdad"

El reverendo Jorge Raschke negó este jueves haber recomendado a la ex Primera Dama, Beatriz Rosselló, que ordenara pintar el "Pórtico de la Igualdad" de blanco.

"Para mi que desaparezca... pero yo no tengo nada que ver con eso. ¡Claro que no!", aseguró a Telemundopr.com. Dijo, además, que no supo que había sido pintado hasta que lo vio en las noticias.

Sus declaraciones se dan luego de que el Presidente del Frente Unido de Policías (FUPO), Diego Figueroa, dijera a Primera Hora que el pórtico fue pintado por las escoltas de Rosselló tras una supuesta recomendación de Raschke durante la reunión que sostuvo en La Fortaleza el 1 de agosto, el día antes de la renuncia de Ricardo Rosselló.

"En esa reunión yo traté de no traer nada de lo que les había criticado, solo le dije que para evitar el caos, que esperara", dijo, al recordar que había criticado el proyecto de la ahora ex primera dama, por considera que era una "falta de respeto" y que "abría la puerta al demonio a este país".

"La exhortación es a ni pasar por él ni a tocarlo", sostuvo.

Propuso, además que -aunque el blanco está bien, pues simboliza la paz- el pórtico sea pintado con "rojo, azul y una estrella", como la bandera de Puerto Rico.

Ordenaron investigación

El Negociado de la Policía de Puerto Rico confirmó el martes a Telenoticias que se ordenó una investigación contra varios agentes de la escolta de la ex primera dama tras pintar el pórtico develado el pasado 22 de junio.

Según destacaron múltiples ciudadanos en las redes sociales -entre estos Pedro Julio Serrano- la obra fue pintada de blanco, cubriendo los colores que rendían homenaje a la comunidad LGBTT+.

Tras las quejas, la Compañía de Turismo se comprometió con iniciar una investigación. Sin embargo, dos días más tarde salieron a relucir imágenes en las que se ven varios hombres, que alegadamente fungían como parte de los elementos de seguridad de la propia Beatriz Rosselló, quien había inaugurado la pieza ubicada en la Plaza Dársenas.

El oficial de prensa de la Policía, Axel Valencia confirmó la pesquisa iniciada bajo la Superintendencia Auxiliar del Cuerpo.