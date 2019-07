Raulie vuelve a escribir: ¿Hay más páginas del chat?

El hijio del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, conocido como "Raulie", volvió a escribir este lunes, insinuando que el chat del gobernador en Telegram tiene más de 889 páginas.

"Según información recibida, el Gobernador ayer fue a una iglesia, a la cual nunca había asistido, pq era la única que consiguió que transmitiera el culto por internet y le permitiera hablar por micrófono. Gobernador, el perdón no es una pauta. Luego vemos como el Estado, a través de sus agentes, le impiden el paso a una ciudadana a su lugar de trabajo. Hoy fue la Lcda. López, mañana si te impiden entrar a ti, a tu trabajo pq el Gobernador dijo que no podías entrar, como reaccionarías?Para terminar, algo que no he entendido, es pq dicen que 889 páginas es la totalidad del chat", escribió en Facebook.

Maldonado Nieves ha escrito en varias ocasiones sobre el gobernador y su supuesta corrupción.

“Gobernador, dime si no estuvimos en tu oficina reunido con el Presidente de BDO y usted pidiendo que se cambiara el reporte de Unidos por PR los furgones porque afectaba a su esposa. Habla de los cueques que estaban en la gabeta (sic), sino habla de los textos enviados”, escribió.

También le dijo corrupto al jefe del Negociado de la Policía, Henry Escalera, luego de que se hiciera público que "Raulie" posee licencia de armas.

“Que clase de inestabilidad hay con Escalera. Hoy sacaron mi listado de armas. Cuando en la historia de este país han hecho lo que este corrupto hizo? Yo no tengo problemas con que sea público, pero que publiquen el listado de todos los que tienen armas en Puerto Rico. Si no fue usted, lo mínimo que espero es que realice una investigación de pq esa información fue enviada a los medios y la haga pública como hicieron conmigo. A los pajaritos de vuelo les recomiendo, no sigan instrucciones ilegales. Los que están hoy, mañana no lo van a estar pero ustedes se quedan.”

