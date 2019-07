Raulie Maldonado llega al Cuartel de la Policía

Acompañado de su padre, el exsecretario del Departamento de Hacienda Raúl Maldonado, Raulie Maldonado llegó este lunes al Negociado de Licencia de Armas del Cuartel General de la Policía.

Raulie comparece por una investigación de Henry Escalera, comisionado de la Uniformada, debido a su colección de armas que este posee.

La semana pasada, el abogado y CPA dijo por redes que estaba siendo investigado por las autoridades tras sus denuncias de corrupción contra el gobernador Ricardo Rosselló.

Esta mañana, Raulie dijo por (Zeta-93FM):

“Yo pasé a no tener contratos el día que hablé y sabía que esa iba a ser la consecuencia. Eso a mí NO me importa. Estamos aquí para decir la verdad y sin miedo. La frustración está en -si yo habló y en dos horas tengo la Policía en casa y luego al otro día publican mi listado (de armas) para que vayan a mi casa a robarme o matarme", expresó el también CPA, quien es representado por la licenciada Mayra López Mulero.

Mientras, López Mulero se expresó sobre cómo maneja este caso.

“Lamentablemente, por razones absurdas a mi juicio del estado, he tenido que ocuparme de pequeñas batallas antes de ocuparme de lo importante, que es conocer el alcance de esta controversia que ha asediado a un País acechado por la corrupción que exige respuesta”, aseguró.

“Para mí es muy lamentable que quieran llamarle novela (a la controversia), porque esto NO es una novela… es una película de horror. Y serán las autoridades y las investigaciones las que van a dejar claro como emergen la magnitud de unos señalamientos”, agregó.

