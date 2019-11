Raulie vuelve a la carga: "a cada puerco le llega su navidad"

El hijo del ex secretario de la Gobernación y de Hacienda, Raúl Maldonado, volvió a la carga en sus redes sociales para decir que está decepcionado de su país y adjudicarse el colapso de la administración Rosselló.

"Estoy tan decepcionado de mi país. Yo pensaba que iba a ver cambio con el verano del 2019, pero no lo hubo. Es tan superficial que las noticias mas importantes sean la chillería de celebridades y que utilicen las redes para humillar a personas que están pasando por un momento difícil en sus vidas. Han habido momentos en mi vida que no he sido fiel como tampoco la mayoría de las personas que conozco y que he compartido en mi vida. Y eso es lo que se le da importancia, cuando Puerto Rico esta pasando y va a pasar por su peor momento en los años que he vivido. Ok Boomer! Ok Millenial!", escribió en su cuenta de Facebook.

En su escrito, Maldonado alegó que lo amenazaron de muerte en más de cinco ocasiones.

"Estos meses, luego de que he sobrevivido todos los ataques para destruirme, lo único que puedo decir es que a cada puerco le llega su navidad. Cuando se metieron con mi familia me tomó 1 segundo reaccionar, cuando quisieron y siguen tratando de joderme a mi, me tomo mi tiempo. Pare de contar en la quinta amenaza de muerte que recibí. El que quiera sabe donde vivo, la puerta esta abierta. Solo digo que hare lo necesario para defenderme, según la ley. Ya no son 16 son 17", dijo, sobre la cantidad de armas que posee.

Raulie, como se le conoce, opina además sobre la gobernadora Wanda Vázquez, a quien le había pedido la renuncia, diciendo que entiende que si aspira al Senado podría ganar.

"Ahora a todos los que piensan que se les va a hacer fácil jod**** o a los míos, solo les digo que me tomó 30 días a lo que ni los contrincantes políticos, ni las compañías de medio más grande en PR pudieron hacer", sostuvo.

Maldonado culminó su "desahogo" alegando que "la historia viene antes de las elecciones".

