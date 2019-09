Ray Reyes se defiende del "bullying"

El ex Menudo Ray Reyes utilizó su cuenta de Facebook para enviar un mensaje a los locutores Alí Warington y Jorge Pabón, luego de que se burlaran de su peso.

Reyes dijo que las expresiones provocaron gran malestar en su hijo y su madre, quien es paciente de cáncer.

"En este momento mi hijo los odia por que él sabe de mis condiciones médicas por la cual adquirí peso y le pareció injusto y patético que dos ballenas ( sus palabras) se mofaran de su papá y no valoraran el esfuerzo que he venido haciendo cuidando de mi salud por mi y para ellos...El es un chamaco bien bueno y respetuoso pero lo que quería y quiere es romperte la cara .... y mi madre? Ahí si que el que quisiera rompértela soy yo kabron..... Mi madre hoy lloro como lo que es , una madre protectora que no quiere que hablen así de su hijo...mi madre es paciente de cáncer y desde su cama me llama para hablarme y es es tan buena y tan noble me pidio que no los escuchara a ustedes , que para ella yo no tengo defectos físicos y me ama como soy , y sabes que me dijo ? Que ella rezaría mucho por ustedes tres por que ustedes son seres humanos buenos aunque se mofaran de mi . Cuando será el día en mi país y en tu programa que en ves de resaltar los defectos ( para tus standards) de nuestros artistas aunque no sean de tu generación ni tengan tu edad resaltemos sus virtudes y su legado? Realmente conoces mi legado y el de mis compañeros?", lee parte del mensaje.

El ex Menudo también cuestionó como Molusco, quien fue uno de las figuras que promovió la protestas contra figuras del gobierno por el chat, tenga conductas similares a las que criticó.