El secretario del Departamento de Agricultura, Carlos Flores, reaccionó el sábado mediante comunicado de prensa a la decisión de la gobernadora Wanda Vázquez de referirlo al Departamento de Justicia por alegaciones de conducta impropia.

Flores explicó haber recibido una llamada de la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, informándole que había sido referido a Justicia por alegaciones sobre su persona, sin embargo, dijo no haber sido notificado sobre estas alegaciones y que desconoce de qué tratan.

"Durante toda mi vida en el servicio público he actuado conforme a la ley y con el más alto rigor ético. Como funcionario público reconozco, no obstante, la facultad que se tiene de indagar sobre alegaciones presentadas, las que sean, y con la misma responsabilidad de siempre, estaré en disposición de aclarar cualquier duda.

Desde la posición de Secretario he representado al sector agrícola para beneficio de nuestros agricultores y del pueblo de Puerto Rico en general. No siempre ha sido posible complacer a todos, pero ninguna incomodidad o inconformidad puede ser sinónimo de actos inapropiados, y siempre, de hecho, he estado disponible para atender esas controversias.", expresó Flores en comunicado de prensa.

Por tratarse de una investigación activa, la Fortaleza no emitirá más expresiones por el momento para salvaguardar la confidencialidad de los procesos investigativos.

