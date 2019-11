Más Videos (1 of 9)

A un mes de la muerte de Paloma, de un año de edad, y de que otros cuatro niños presentaran complicaciones de salud tras recibir una vacuna en un policlínico de La Habana, las autoridades sanitarias de la isla publicaron los resultados de la investigación.

Según el comunicado oficial, todo se debió a violaciones de las normas establecidas en la vacunación contra paperas, sarampión y rubeola. Hubo negligencias durante el proceso de conservación, preparación y manipulación del bulbo que contenía la vacuna, de acuerdo al informe.

“Me cuestiono mucho que ella se haya equivocado tanto. Yo estuve en el procedimiento, hizo lo mismo que siempre había hecho”, dice Yaima Caballero, madre de la niña fallecida.

La mamá de la niña se refiere a la enfermera que vacunó a Paloma, a quien el ministerio de salud señala como principal responsable.

“Quisiera escuchar de su propia boca que ella cometió esos errores para entender que la justificación es la más justa, pero no estamos satisfechos para nada”, añade.

La enfermera fue separada del sistema nacional de salud y, de acuerdo con el comunicado, enfrenta un proceso de instrucción penal. En estos momentos los padres de Paloma se encuentran en México.

“Tuvimos miedo a las represalias y decidimos salir lo más pronto posible, porque yo iba a seguir denunciando y dije, salimos ahora o no vamos a poder hacerlo más adelante”, dice.

La pareja no piensa regresar a Cuba, pero utilizarán las redes sociales como hasta ahora para exigir justicia.

“Y lo más triste del caso no es el hecho de no poder regresar, sino que donde estamos no nos sentimos seguros”, explica. “Se cuestionan muchas cosas de nosotros, nos siguen llegando mensajes amenazantes cuando en realidad todo esto paso por una negligencia médica”.