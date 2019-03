Escuela de Guaynabo rechaza posible conversión a "charter"

La comunidad escolar de la Escuela Elemental Ramón Marín Solá de Guaynabo llevó a cabo una manifestación la mañana del jueves en la que expresaron su rechazo a la posible conversión del plantel a una escuela alianza o escuela “charter”.

“Le expresaremos a la compañía Techno Inventors, quienes estarán allí repartiendo propaganda y convocando a los padres a reunión en la escuela los días 15 y 18 de marzo, nuestra rotunda oposición a una posible conversión de la escuela a Alianza o ‘charter’”, dijo en declaraciones escritas, María Rivera, una de las portavoces.

Padres con temor que escuela de sus hijos se convierta en Charter

La escuela Rafael Colón Sargado, en Bayamón, tiene 235 estudiantes de Educación Especial. (Publicado lunes 18 de febrero de 2019)

Alegó que esta es la misma compañía que el semestre pasado encuestó a los padres durante tempranas horas de la mañana, usando un documento “fraudulento”, según dijo, haciéndoles creer que provenía de la oficina de la escuela.

“Esta compañía que ha violentado todos los procesos que establece la Ley 85 (Reforma Educativa)”, agregó Rivera.

Por su parte, Edda Marie Cestero, otra de las portavoces, señaló que los padres, el Consejo Escolar y la facultad se reunieron para reafirmar contundentemente el rechazo a que el plantel sea una escuela “charter” y denunciaron alegada poca transparencia de parte del Departamento de Educación (DE).

“La educación no se vende, la educación se defiende. Nuestra escuela es un modelo, que ha servido con gran compromiso a la comunidad. Nuestros programas de educación especial son de excelencia y no queremos cambiar lo que ha funcionado y ha demostrado mejoramiento a través del tiempo. No creemos en la privatización y defenderemos nuestra escuela de cualquier empresa o entidad que pretenda la conversión a una escuela Alianza o ‘charter”, concluyeron.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO