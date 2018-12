La HEEND rechaza que provocaran traslado de obra Hamilton

La presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), Jannell Marina Santana Andino, afirmó el sábado que el traslado de la obra Hamilton al Centro de Bellas Artes no fue por causa de la organización sindical, ya que desde el 12 de diciembre la producción sabe que no iban a protestar durante la puesta en escena del musical.

“Lamentamos esa decisión. Pero, fuimos claros desde el día uno y estamos en récord en varias entrevistas y en nuestras conversaciones con Luis Miranda (padre de Lin Manuel Miranda) y el promotor Ender Vega. Desde nuestra primera reunión del miércoles, 12 de diciembre les dijimos a ambos que no íbamos a protestar durante el musical. Nuestra carta inicial tenía como fin informar al actor del clima de inestabilidad en la Universidad de Puerto Rico. Luego, nos mantuvimos en conversaciones telefónicas y, tuvimos una segunda reunión este jueves, 21 de diciembre en la que reiteramos nuestro planteamiento de no protestar durante la puesta en escena del musical. Esta decisión de llevarse la obra a otro lugar fue tomada en Estados Unidos. Nuestra protesta nunca fue centrada en Hamilton”, declaró la líder sindical.

Por otra parte, Santana Andino indicó que el presidente de la UPR, Jorge Haddock, una vez más miente cuando dice a los medios que no han provocado un tranque en el proceso de mediación en el Departamento del Trabajo y que los salarios de él y sus ayudantes se han reducido.

“Todo el mundo sabe que jamás ningún Presidente de la UPR ha cobrado $240 mil, al igual que todos sus ayudantes que cobran salarios más altos que sus antecesores. Ese es un hecho irrefutable. La realidad es que quieren que la crisis solo la paguen los trabajadores y los estudiantes”, puntualizó.

En términos del proceso de mediación, el vicepresidente de la organización, José Torres indicó que la realidad es que la administración universitaria por dos semanas ignoró los pedidos de la mediadora asignada por el Departamento del Trabajo para concretar una reunión. Cuando finalmente, se citan para el pasado miércoles, 19 de diciembre, los abogados del bufete Cancio y Nadal llevaron una contra propuesta y ni siquiera esperaron a que el Comité Negociador de la Heend la examinara y se retiraron sin dar paso a negociar.

