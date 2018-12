Más Videos (1 of 9)

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares entregó en la mañana del martes, la Medalla del Gobernador al agente del Negociado de la Policía, Xavier Muñoz.

Durante la semana pasada, el agente Muñoz atendió una situación de emergencia de un conductor a quien había detenido por hablar en su celular mientras conducía; y a quien el agente buscó ofrecer consuelo al enterarse de que su hermano había muerto.

Muñoz aprovechó la oportunidad para pedir matrimonio a su compañera, Valerie Palermo, quien según el policía ha sido de mucho apoyo en su carrera policiaca.

Durante el reconocimiento también estuvieron presentes la madre de Muñoz, la agente Ada Figueroa y el agente Juan González.

El agente Xavier Muñoz, adscrito al Negociado de Tránsito de la Policía, relató el momento en que optó por prestar consuelo y solidaridad a un conductor al que detuvo por conducir y hablar por celular a la vez en Aguadilla, quien estaba visiblemente afectado y lloroso por la muerte de un hermano.

Indicó que el momento se produjo cerca de las 4:30 de la tarde del sábado mientras patrullaba por la carretera PR-2 del mencionado pueblo del oeste.

“Cuando me acerco hacia él para pedirle los documentos de rigor e indicarle el motivo de la intervención, me doy cuenta que él está llorando, está afectado. Le pregunto qué sucede. Mientras el buscaba los documentos llorando me dice que falleció un hermano. En uno de los documentos tiene una identificación militar y obviamente él estaba afectado. Ahí es que yo le digo: olvídate del boleto, suelta los papeles, bájate del carro, vamos a hablar”, relató Muñoz en entrevista radial (WKAQ).

“Tan pronto se baja que nos movemos a la orilla, se tira en el piso llorando. Estaba bien afectado. Delante de él le extendí el brazo para darle apoyo y que se desahogara conmigo sobre lo que le estaba sucediendo”, agregó.

Entonces, el hombre le dijo al agente que su hermano había fallecido en un accidente de motora en Paseo Real en Aguadilla. “Estaba consumido con la noticia. Estaba demasiado… demasiado… Mi lado humano no permitía que él siguiera así conduciendo”, dijo Muñoz.

Relató además que por el lugar pasó un médico quien se ofreció a dar su asistencia. El hombre posteriormente se calmó.

Por su parte, el jefe de la División de Tránsito de la Policía dijo en la misma emisora que “este es un joven patrullero de Aguadilla. Lo conozco desde que entró a la Policía en el 2010. Su señora madre trabaja con nosotros también de 30 años de servicio. Honor a quien honor merece”, dijo Hernández Peña al indicar que casos como estos se dan a menudo.

“Mi mayor premio es que a ese muchacho pude causarle un impacto y saber que está mejor y que se fue más tranquilo. Es algo que todos los policías hacemos a diario. Por más pequeño o grande que sea es algo que siempre hacemos. Esta vez se dieron cuenta de algo que siempre hacemos los policías”, finalizó el uniformado.