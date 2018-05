Reconocen estudiantes boricuas en Pennsylvania

La secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, se mostró complacida con la participación de 19 jóvenes en la Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería (ISEF, por sus siglas en inglés), en el estado de Pennsylvania.

Durante la premiación especial, la joven Laina Sofía Llano Jorge, del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Ceiba (CROEC), se alzó con el premio Air Force Research Laboratory, por su proyecto ‘The Mosquito Whisperer’, que propone la erradicación de las larvas de los ‘Aedes Aegipty’.

También obtuvo premio especial de la Universidad del Estado de Arizona, el joven Jean Carlos Meléndez, de la escuela José Rojas Cortes de Orocovis, por su trabajo de ‘Homemade Water Purifying System’.

Además, el joven Daniel Santiago, de la Escuela CROEM, se destacó con el Premio Mención Honorífica de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, por su trabajo 'On the validity of composite logical funtions'.

Mira nuestra programación en vivo aquí.