Recorte presupuestario deja CEE casi inoperante

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila advirtió el lunes que el ente quedaría casi inoperante y sin dinero para llevar a cabo las primarias, como consecuencia del recorte de cerca de 9 millones de dólares que implantó la Junta de Control Fiscal (JCF).

“Realmente de cara a los próximos eventos electorales, (la CEE va a quedar) casi inoperante. No se presupuestó ni un solo centavo para papeletas para las primarias que es el evento electoral más complicado. Las primarias, al ser tantos los candidatos, requiere una mayor logística. Las papeletas tienden a ser más grandes”, dijo Dávila en entrevista radial (WKAQ).

Corporación de Policías: "El agente actuó como tenía que actuar"

En referencia a la intervención del agente, identificado como José Santiago, durante un asalto a panadería de Vega Baja. (Publicado hace 3 horas)

“Son dos primarias que corren a la vez; la del PNP y la del PPD. La realidad es que por virtud de la ley, la CEE es la llamada a correr esas primarias, además de las primarias nacionales de los partidos demócratas y republicanos que la Comisión corre y que cuestan”, agregó.

Explicó que el próximo primero de diciembre comienza el proceso de radicación de candidaturas, mientras que en marzo de 2020 serán las primarias del partido demócrata. En junio del próximo año serían las primarias locales. Las elecciones generales corresponden al próximo año fiscal.

¿Falta de comunicación entre el gobierno y los transportistas?

Tras vídeo viral donde un empleado, quien trabaja para la Autoridad de Puertos, insulta a un taxista. (Publicado hace 4 horas)

“Este año fiscal es eleccionario. Ya estamos en el año eleccionario y no habría el dinero para correr las primarias como está aprobado el presupuesto al día de hoy, 8 de julio. No habría dinero para celebrar esas primarias. No hablemos del recorte de cerca de 9 millones de dólares en nómina en el presupuesto operacional para este año fiscal que es eleccionario”, explicó el funcionario.

Indicó que el presupuesto de la CEE, según el probado por la JCF es de 29 millones de dólares, incluyendo 4.4 millones de dólares para el pago de las pensiones.

Alfonso Orona comparece al Tribunal federal

El exasesor del Gobernador fue citado por la Oficina del Inspector General. (Publicado hace 3 horas)

Señaló que, según la reforma propuesta, se deben eliminar la cantidad de Juntas de Inscripción Permanentes (JIP) y que envió comunicación a los comisionados electorales para atender esta situación. El lunes habrá una reunión para evaluar las transformaciones que se puedan hacer para identificar ahorros.

“Yo abogo que podemos disminuir algunas JIP y ahorramos gastos, pero aun disminuyéndolas, un recorte de 9 millones de dólares en nómina, sencillamente en un año electoral (es negativo)”, agregó al indicar esos cambios deben ser a tono con la ley electoral.

Dávila dijo que en la CEE actualmente laboran 664 empleados, que reducirían a cerca de 230 con el recorte en la partida de nómina.

“La verdad es que este recorte de cerca de 9 millones de dólares es muy severo”, insistió.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO