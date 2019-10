La gobernadora Wanda Vázquez Garced dio a conocer esta tarde que Ricardo J. Llerandi Cruz presentó su renuncia como director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación.

La misma fue aceptada de inmediato por la Primera Ejecutiva.

En su misiva, Llerandi Cruz expresó su deseo de regresar al sector privado y dedicarle más tiempo a su familia.

“Agradezco a Llerandi Cruz el tiempo que dedicó sirviendo al país y le deseo el mayor de los éxitos en sus gestiones futuras”, dijo Vázquez Garced.

Llerandi renunció el pasado 23 de julio a la secretaría de la Gobernación, tras el escándalo por el chat de Telegram.

"Los últimos días han sido sumamente difíciles para todos. En esta coyuntura histórica me corresponde anteponer sobre cualquier consideración el bienestar d emi familia. Las amenazas recibidas las puedo tolerar como individuo, pero nunca permitiré que afecten mi hogar. Mi esposa y mis hijos son todo par a mi. Ese es deber principal", sostuvo en comunicado de prensa.

Llerandi reveló además, una conversación que tuvo con el actual gobernador Ricardo Rosselló en el 2013.

"Fue en la terraza de mi hogar en el 2013 donde le pregunté por qué aspirar en el 2016 a la gobernación y no a otra posición. Su contestación me convenció a apoyarlo y ha caminar junto a usted, "porque no podemos esperar. No va a haber Puerto Rico que gobernar si no damos el paso ahora"', reveló sobre Rosselló.