Renuncia presidente de Papa Johns por palabra racista

NUEVA YORK- El fundador de la conocida cadena de pizza Papa John’s, John Schnatter, anunció que dejará su cargo como presidente de la empresa después de que este miércoles se disculpara por usar una palabra racista hacia personas negras en una conferencia telefónica hace unos meses.

Forbes informó que Schnatter usó la "palabra que empieza con N" durante un ejercicio de entrenamiento de medios.

Cuando se le preguntó cómo se distanciaría de los grupos racistas, Schnatter supuestamente se quejó de que el coronel Sanders nunca se enfrentó a una reacción violenta por usar la palabra.

El incidente provocó que la firma de mercadeo de Papa John's rompiera sus lazos con la compañía, dijo Forbes.



"Los informes que me atribuyen el uso de lenguaje inapropiado e hiriente en una sesión de capacitación sobre razas son ciertos. Independientemente del contexto, me disculpo. En pocas palabras, el racismo no tiene cabida en nuestra sociedad", dijo Schnatter en un comunicado.

Según Forbes, la intención del fundador de Papa John’s era transmitir antipatía hacia este tipo de acciones racistas, pero varios participantes en la conferencia las consideraron ofensivas.

Tras el incidente, la propietaria de la agencia de marketing, Casey Wasserman, rescindió el contrato con Papa John's.

La Universidad de Louisville también informó de que este miércoles Schnatter renunció de la junta de fideicomisarios.

Schnatter abrió su primer restaurante de Papa John's en 1985 y se convirtió en la tercera cadena de pizzerías Estados Unidos en número de ventas por detrás de Domino's y Pizza Hut.