Reportan a DACO quejas en Venta del Madrugador

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Michael Pierluisi dijo el viernes que no se han emitido multas en torno a los especiales de la Venta del Madrugador, pero que sí han recibido varias quejas que son analizadas por los inspectores de la agencia.

“Todo ha fluido con normalidad. Hasta ahora no se han emitido multas, pero sí en la mañana de hoy (viernes) hemos empezado a recibir dos o tres quejas de parte de los consumidores. No necesariamente el hecho de que no se hayan emitido multas es que todo el mundo está en cumplimiento. Estamos atendiendo esas quejas”, dijo Pierluisi a la prensa durante una visita a la mega ferretería Home Depot de Plaza del Sol en Bayamón.

Largas horas bajo el sol haciendo fila

Consumidores pasan el Día de Acción de Gracias en las tiendas. (Publicado jueves 22 de noviembre de 2018)

Detalló que una de las quejas fue reportada el mismo Día de Acción de Gracias en relación a la otorgación de un “rain check”. La agencia asignó un inspector para atender el reclamo y el secretario espera darle seguimiento al caso hoy.

“Hoy por la mañana recibimos dos consultas a través de las redes que estamos investigando. Salvo esas dos o tres excepciones, todo ha estado corriendo muy bien”, retiró el secretario quien hizo un recorrido por varias tiendas.

Este año algunos comercios iniciaron sus ventas desde las 5:00 de la tarde del Día de Acción de Gracias. Otras tiendas, abrieron el viernes de madrugada en lo que es conocido como la tradicional Venta del Madrugador.