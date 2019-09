Reportan cesantías en HIMA San Pablo de Caguas

La administración del Hospital HIMA San Pablo en Caguas continúa despidiendo empleados y se prevé que cesanteé una treintena más, denunció el lunes Gerson Guzmán, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT).

“Por tercera semana consecutiva la administración del Hospital HIMA -San Pablo de Caguas realiza despidos de empleados. Los trabajadores despedidos laboraban en el departamento de Calidad Ambiental y HOCAL. También han suspendido personal por contrato y enfermeras prácticas. Esta acción de HIMA afecta no solo a los empleados que se quedan sin trabajo, sino también a los pacientes que van a recibir los servicios”, alegó Guzmán López en declaraciones escritas.

El presidente de la UGT, gremio que representa a los empleados de los Hospitales HIMA en Caguas, Fajardo y Cupey, alegó también que la administración del hospital en Caguas despedirá una treintena de empleados, entre los que hay enfermeros, enfermeros prácticos, oficinistas de enfermería, oficinistas de admisiones, oficinistas de radiología y escoltas.

“En una escueta carta enviada por HIMA a la UGT, nos informaron de estos despidos, pero no explican quiénes específicamente son los empleados afectados ni cuándo se harían efectivos los despidos. Esta falta de información ha creado un ambiente de incertidumbre entre el personal que labora diariamente en el hospital ofreciendo un servicio de calidad a los pacientes. El pasado 30 de agosto le pedimos a HIMA que nos hiciera llegar el listado de empleados a cesantear, pero al día de hoy no hemos recibido respuesta. Esta falta de organización y sensibilidad de la administración, que no establece cuándo y quiénes quedarían cesanteados, es altamente censurable”, enfatizó Guzmán López.

El líder sindical insistió en que la administración de HIMA cuenta con los recursos y el volumen de pacientes para mantener el personal trabajando y los emplazó a reconsiderar los despidos, a la vez que indicó que la Unión velará porque se cumpla puntualmente con lo dispuesto en el Convenio Colectivo.

