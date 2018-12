Inspecciones federales en el único zoológico de Puerto Rico encontraron animales sacrificados de manera salvaje o por razones poco claras, atención veterinaria inadecuada y varios problemas más.

En documentos obtenidos por The Associated Press, los inspectores acusaron a un veterinario que laboraba en el zoológico de encubrir la muerte de animales. También dicen que, en un momento dado, las instalaciones funcionaban con un solo veterinario de medio tiempo y usaban medicamentos expirados.

Los documentos del zoológico Dr. Juan A. Rivero, en Mayagüez, fueron publicados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos después de presentar una petición bajo la Ley de Libertad de Información.

Entre los hallazgos más perturbadores está un documento del 2014 en el que un inspector revela que un puma, un coatí y un babuino fueron sacrificados porque “no estaban en condiciones de ser exhibidos”.

“Cuando cuestioné esto, el veterinario no tenía realmente una explicación. Esto me parece perturbador. Si estos animales no están ‘en condiciones de ser exhibidos’, ¿por qué les permitió el zoológico que llegaran a ese estado sin atención o intervención veterinaria y luego decidió sacrificarlos?”, escribió el inspector.

El zoológico permanece cerrado desde el huracán Irma en 2017 y defensores de los animales han manifestado su preocupación por el estado de los animales y porque no se les ha permitido verlos.

La secretaria del Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico, que el año próximo se hará cargo del zoológico, emitió este mes un comunicado reconociendo que la instalación tiene problemas y afirmando que aún es necesario realizar un inventario completo de los animales confinados en esas instalaciones.

“Los problemas históricos del zoológico, agravados por el paso de los huracanes Irma y María, son complejos y su resolución requiere grandes inyecciones de dinero, planificación estratégica... y el desarrollo de una nueva política pública”, dijo la secretaria Tania Vázquez. “Todavía hay una buena cantidad de animales enfermos o en delicadas condiciones y merecen una minuciosa evaluación”.

Sin embargo, la viceadministradora del zoológico, Yeidy Acosta, le dijo a AP el miércoles que ningún animal murió o resultó lesionado durante los huracanes.

“Los animales están muy bien”, dijo, aunque confirmó que hay un solo veterinario de medio tiempo.

Aclaró que el zoológico no ha reabierto porque está aún esperando el dinero de las compañías aseguradoras para reparar los daños estructurales causados por los huracanes. La licencia federal del zoológico expiró en enero y no ha sido renovada.

Voceros de la división de inspecciones de animales y plantas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos no devolvieron llamadas pidiéndoles comentario. Tampoco lo hizo Alex Castro, portavoz del Departamento de Deportes y Recreación de Puerto Rico, que está a cargo del zoológico.

El departamento del ambiente había iniciado una investigación sobre muertes recientes de animales en el zoológico, pero no queda claro si ha sido concluida.

Una investigación federal reportó que dos conejillos que eran exhibidos fueron alimentados vivos a reptiles, y que unos venados exhibidos fueron alimentados a fieras tras cortarles la yugular de manera improvisada.