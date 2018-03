Trama rusa: republicano amenaza a Trump con juicio político

El senador republicano Jeff Flake amenazó el martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con iniciar un juicio político o "impeachment" en su contra si cesa al fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller.

"Le rogamos al presidente que no despida al fiscal especial. Que no cree una crisis constitucional. El Congreso no puede evitar ese despido. Nuestro único remedio constitucional sería a posteriori, mediante el 'impeachment'", dijo Flake en Twitter.

"Nadie quiere ese desenlace. Señor presidente, por favor no lo provoque", agregó el senador.

Flake, republicano por Arizona, es uno de los mayores críticos con Trump dentro del partido y ambos han hecho público su enfrentamiento en numerosas ocasiones.

El senador, sin embargo, termina su mandato a finales de 2018 y ya ha anunciado que no se presentará a la reelección, por lo que apenas le quedan unos meses en el Congreso.

Aunque la Casa Blanca insiste en que la destitución de Mueller no es una opción, los últimos movimientos y declaraciones del presidente han aumentado los rumores en Washington de que Trump pueda cesar al fiscal de forma abrupta.

En los últimos días, el presidente ha intensificado sus ataques contra Mueller y su investigación sobre la presunta injerencia de Rusia en los comicios presidenciales de 2016, así como en los supuestos nexos entre la campaña de Trump y el Kremlin.

El martes mismo, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, también republicano, trató de acallar los rumores y dijo tener "garantías" de que Mueller no será despedido.

De acuerdo con la Constitución, el inicio de un juicio político o "impeachment" que conduzca a una posible destitución del presidente requiere el voto favorable de una mayoría en la Cámara Baja, que por el momento dominan los republicanos cómodamente.

Una vez superado este paso, la destitución ya solo depende del Senado, que requiere una supermayoría favorable de dos tercios.

El inicio de un "impeachment" contra Trump con la correlación de fuerzas actual es improbable, pero los demócratas tienen sus esperanzas puestas en las legislativas de noviembre, en las que se renueva toda la Cámara Baja y un tercio del Senado.