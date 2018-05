Revelan el gran dolor de agente herido durante la protesta

Una agente de la Policía, identificada como Bárbara Salado, condenó el martes en la noche el ataque contra uno de sus compañeros, que, según las autoridades, fue agredido con un martillo en la cabeza durante la protesta dle 1 de mayo.

"No me digas q me tranquilice cuando este compañero todavia se esta recuperando del dolor de perder a su única hijita que estuvo 2 años luchando con un cancel q no resistió y hoy por llegar hasta la patrulla para q no siguieran vandalizandola le dieron entre 4 abusadores", escribió Salado en su cuenta de Facebook, refiriéndose al agente José Pedragón Soto.

Imágenes circuladas tras el caos que se sucitó en la manifestación mostraron las serias heridas que recibió el policía.

En la noche, el goberndor Ricardo Rosselló lo visitó en el Centro Médico de Río Piedras.

El Gobierno informó que durante la protesta, 15 miembros de la Uniformada resultaron heridos.

Mira aquí nuestra programación en vivo.