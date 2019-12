Rescatan a dos kayakeros en costas de San Juan

Agentes de la Guardia Costera rescataron en la mañana del domingo a dos hombres que navegaban en un kayak en la playa de Ocean Park.

Según el reporte, a eso de las 9:29 a.m., Edward Hun-Chong llamó al sistema de emergencias 9-1-1 que alertaba que dos amigos suyos salieron en kayak a eso de las 8:00 a.m. desde la playa de Ocean Park, por el área de la calle Gertrudis, y que no se sabía de su paradero.

Personal de la Unidad Marítima de Piñones fueron movilizados, y realizaron gestiones con FURA Aérea y con la Guardia Costera.

Ambos fueron rescatados por personal de la Guardia Costera. Estos fueron identificados como Thomas Eli Turlington III y Barron Phillips Jeter, ambos de 27 años.

Fueron llevados a las facilidades de Isla Grande, donde le brindaron los primeros auxilios y rechazaron ser transportados a un hospital para ser evaluados por un médico.

