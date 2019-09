Rescatistas exigen la renuncia de Carlos Acevedo

Más Videos (1 of 9)

La rescatista Julissa Corporán, quien pertenece al equipo de búsqueda y rescate urbano de Puerto Rico conocido como PRUSAR, exigió el domingo la renuncia del director del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Carlos Acevedo y de Joel Figueroa quien labora como director de operaciones de campo en dicha agencia.

La mujer se basa en que ambos han violado la ley al momento de activar los protocolos en caso de búsqueda y rescate, como el caso reciente con la desaparición de cuatro pescadores en la Villa Marina en Fajardo.

Sindicato de Bomberos desmiente a Wanda Vázquez

Confiesa que no estaban preparados para el paso de Dorian. (Publicado sábado 31 de agosto de 2019)

“El señor Carlos Acevedo ha actuado en la omisión del cumplimiento del deber al no tener los planes de emergencia listos por dos años. Aquí los alcaldes, los municipios, los bomberos, los policías no están listos. Básicamente este plan no ha estado listo y eso raya en la omisión del cumplimiento del deber.”, denunció Corporán.

La denuncia se da ante la preocupación de un grupo de rescatistas al estar en la temporada pico de huracanes y no contar con un plan de emergencia efectivo. Por tal motivo enviaron una carta a la gobernadora Wanda Vázquez, así como a la secretara de la Gobernación, Zoé Laboy donde le solicitan una reunión para discutir su preocupación ante las acciones tomadas por Acevedo en casos de emergencia.

“Nosotros no podemos enfrentar nuevamente lo que sucedió aquí con el huracán María y lastimosamente con estas personas dirigiendo la agencia. Estamos en peor posición de lo que estuvimos cuando estuvo el señor Abner Gómez.”, señaló la mujer.

Por su parte, el comisionado del NMEAD reaccionó e indicó que respeta las expresiones en su contra y que sigue enfocado en ejecutar el plan de trabajo establecido por la gobernadora.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO