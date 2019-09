Residente y Bad Bunny cantarán en vivo en The Tonight Show

View this post on Instagram

El miércoles 18 se juntan Trujillo Alto y Vega Baja para tocar “Bellacoso” por primera vez en vivo en @fallontonight @jimmyfallon🇵🇷🔥• On Wednesday 18th Trujillo Alto and Vega Baja will join for the first time live to perform “Bellacoso” at @fallontonight @jimmyfallon