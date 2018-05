Restaurante prohíbe hablar español a sus empleados

Un restaurante en la ciudad de Las Vegas se convirtió en el tema de conversación de muchos hispanos en las redes sociales, luego de que publicara una foto en la que se le pedía a los empleados que no hablen español frente a los clientes.

Según uno de los dueños de Jamms Restaurant, el mensaje se puso debido a un incidente en donde uno de sus clientes se sintió ofendido e insultado cuando dos empleados estaban hablando español, por lo que se colocó la controversial medida.

En la foto que se hizo pública en las redes sociales se puede leer: “Per Andy: Abolutely No Spanish to be spoke in front of house!! Immediately” (Por Andy: ¡¡Absolutamente NO se hablará español en frente de la casa!! Inmediatamente).

Debido a lo rápido que se propagó el mensaje, el restaurante compartió un mensaje en Facebook en donde decían que esto no representa ninguna de sus políticas y que la mayoría de sus clientes eran hispanos.

Por otro lado, uno de los empleados declaró que en ningún momento durante su tiempo en la empresa se sintió discriminado de ninguna manera. El letrero fue retirado poco después de que se publicara la foto, aunque la política de no hablar español frente a los clientes continúa.