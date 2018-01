2017: un año de triunfos y tempestades para Trump

Más Videos (1 of 9)

La victoria de Donald Trump en las elecciones de 2016 como presidente de Estados Unidos sorprendió a muchos.

Luego, vinieron los terremotos políticos que sacudieron durante todo el 2017 la Casa Blanca, poniendo en juego las promesas del mandatario, empezando por el famoso muro fronterizo que el presidente aseguró iba a pagar México.

Pero, por lo pronto, son los contribuyentes estadounidenses los que están financiando el proyecto.

Y una de sus promesas más resonantes, acabar con “Obamacare”, no sucedió en el 2017. “No me voy a sentir culpable, ellos son los que no están haciendo el trabajo”, dijo Trump sobre el tema, echándole la culpa al Senado.

Pero, lo que sí cumplió el presidente, fue acabar con la protección migratoria conocida como DACA, que amparaba a casi 800,000 jóvenes indocumentados, y ponerle fin al Estatus de Protección Temporal (TPS), para los nicaragüenses y los haitianos.

Además, echó para atrás varias regulaciones, desde medidas que tienen que ver con educación y la comida que dan en las escuelas, hasta cosas relacionadas al medioambiente, incluyendo el fin de la participación de Estados Unidos en el Acuerdo de París.

Por otra parte, Trump dejó su marca en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, nombrando al magistrado Neil Gorsuch.

Y finalmente logró anotarse una victoria política, prácticamente a fin de año, con la aprobación de la reforma tributaria.

Aunque eso no es lo que el mandatario considera su mayor triunfo, sino la mejoría de la economía, que se la atribuye completamente a sus políticas, algo que algunos debaten.