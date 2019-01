EEUU comienza la retirada de sus tropas de Siria

Después de días de vaivenes sobre la decisión del presidente Donald Trump de retirar a las tropas estadounidenses de Siria, un funcionario militar de Estados Unidos afirmó este viernes que el proceso de salida del país ha comenzado, negándose a ofrecer un plazo o acciones específicas.

El coronel Sean Ryan, vocero de la coalición encabezada por Estados Unidos para el combate del grupo terrorista ISIS, dijo que “el proceso de nuestro retiro deliberado de Siria” ha iniciado.

“Debido a la preocupación por la seguridad operativa, no hablaremos de plazos, lugares ni movimientos de tropas en específico”, subrayó el funcionario con sede en Bagdad en un comunicado enviado por correo electrónico as The Associated Press.

No hubo más detalles, y de momento se desconoce cuántos vehículos o tropas, si acaso, han abandonado el país.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, que vigila el conflicto en Siria a través de una red de activistas en territorio sirio, dijo que el retiro inició el jueves por la noche.

Agregó que un convoy de aproximadamente 10 vehículos blindados, y algunos camiones, salieron del poblado de Rmeilan, en el noreste de Siria, rumbo a Irak.

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, prometió el jueves en un discurso en El Cairo, Egipto, que no dejará solos a sus aliados árabes en su lucha contra el terrorismo a pesar de la retirada de sus tropas de Siria.

Pompeo no fijó plazos para la retirada de tropas de Siria, aunque señaló que la ofensiva liderada por Washington ya ha logrado arrebatarle a ISIS el 99% del territorio que llegó a dominar en Siria y en Irak.