Retiran a pasajero por repartir mordidas en vuelo JetBlue

NUEVA YORK - La policía dijo que un pasajero de la aerolínea JetBlue que causo una perturbación en el aire el fin de semana pasado no fue acusado de ningún delito.

El pasajero fue retirado de un vuelo de Los Ángeles a Nueva York que motivó una desviación a Las Vegas tras supuestamente morder a otros pasajeros, según las personas que iban en el mismo vuelo.

¡Cuidado al comprar mascotas por internet!

En estos días, tras los desastres naturales que se han registrado, los expertos están advirtiendo sobre un aumento en avisos fraudulentos por internet para presuntamente rescatar a las mascotas desplazadas. (Publicado miércoles 27 de septiembre de 2017)

Una declaración de JetBlue no describe la perturbación, pero los pasajeros que compartieron el video de un teléfono celular con KCBS-TV en Los Ángeles dijeron que el hombre golpeó y mordió a otros pasajeros la noche del domingo en el vuelo 1224 hasta que fue retenido.

El oficial de policía de Las Vegas, Larry Hadfield, dijo el miércoles que el hombre fue recibido por oficiales después del aterrizaje no programado en el Aeropuerto Internacional McCarran, pero no se tomó ningún informe policial y no se realizó ningún arresto, según informó nuestra cadena hermana NBC 4 New York.

JetBlue dijo que los pasajeros se quedaron dentro del avión y terminaron su viaje al aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York.