La junta médica de Florida recomendó suspender la licencia al doctor Arnaldo Valls, tras la muerte de una paciente hace dos años que había sido sometida a un procedimiento cosmético.

La preparación de Valls fue cuestionada esta mañana por varios miembros de la junta que dijeron que no les parecía que tenía el entrenamiento necesario para hacer procedimientos y que temían que no estaba siendo honesto colocando en sus formularios de consentimiento una acreditación que no tiene.

Kizzy London murió en 2017 luego de viajar a Miami para someterse a un levantamiento de glúteos con transferencia de grasa, que result en consecuencias fatales.

Los abogados del doctor Valls dijeron que apelarán esa recomendación.