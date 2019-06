Reunión entre CRIM y Junta no tiene agenda específica

El alcalde de Cidra y presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Javier Carrasquillo acudirá el martes a una reunión con la Junta de Control Fiscal (JCF) a pesar que desconoce cuál será la agenda a seguir en la misma, mientras reconoció el derecho de la alcaldesa de San Juan de no acudir al encuentro.

“Es una reunión convocada por la Junta. No tenemos una agenda específica de qué asuntos se van a tratar. Debo suponer que debe ser relacionado al plan fiscal que se le ha requerido al CRIM”, dijo Carrasquillo en una entrevista.

Sobre la determinación de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz de no asistir a la reunión por haber entablado una demanda contra la JCF por designar los municipios como entidades cubierta por la Ley PROMESA.

“Cumpliendo con nuestra responsabilidad, nosotros vamos a asistir, pero reconocemos el perfecto derecho de la alcaldesa de San Juan a no asistir a la reunión. Como todo el mundo sabe, el municipio de San Juan radicó una demanda contra la Junta por su intervención sobre los municipios y ella entiende debidamente prudente que no debe asistir a esa reunión y queda debidamente excusada. Atenderemos el asunto los restantes miembros”, dijo el alcalde cidreño.

“Como presidente de la Junta de Gobierno estaré allí y luego le comunicaré a los demás miembros los temas de discusión. Cualquier decisión que se vaya a tomar que requiera la intervención de los miembros de la Junta (del CRIM), yo lo traeré a atención en una reunión”, agregó.

Por otro lado, el alcalde favoreció las expresiones del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares de mantener un presupuesto que incluye las partidas para sustituir los ingresos que se van a dejar de devengar del Sistema de Retiro y el sistema de salud.

“Es importante que se atienda que la Ley 29 atiende la deficiencia del Fondo de Equiparación, un fondo que se crea por justicia para permitirle a los municipios los recursos necesarios para la prestación de servicios esenciales. He comparecido ante la Junta (de Control Fiscal), le he mostrado el impacto que tendría para muchos de los municipios la reducción o la eliminación de este fondo que resulta ser extremadamente dramático. También planteé que resultaba inoficioso e inútil preparar un plan fiscal si no se atiende primero nutrir el Fondo de Equiparación como bien propone la Ley 29. Desde mi punto de vista no hay opciones. Hay que nutrir el Fondo de Equiparación. De lo contrario, cualquier ejercicio que hagamos, es fútil”, sostuvo.

