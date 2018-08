La exayudante de Casa Blanca, Omarosa Manigault, publicó este martes un libro en el que alega que el Jefe de Gabinete, John Kelly, frenó sus intentos de traer ayuda a Puerto Rico tras el devastador paso del huracán María.

“Dios bendiga a Tom Bossert (ex asesor de Trump) quien trató de conseguir los recursos, trató de pelear… él y yo peleamos para que Puerto Rico recibiera la ayuda que necesitaba, y John Kelly nos frenó”, escribió Manigault.

Según reportó NBC, Manigault describió la respuesta de la administración de Trump ante la emergencia como muy lenta, al compararla con la acción del gobierno federal tras el paso de Irma por Texas y Florida.

En su libro, titulado “Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House”, Manigault también dice que Kelly acusó al gobierno de Puerto Rico de utilizar la tragedia para obtener fondos federales. Según indicó, Kelly supuestamente dijo que el gobierno aprovechó la situación para que Estados Unidos reconstruyera el sistema eléctrico del País.

La exayudante también habla sobre cómo el presidente Donald Trump habló en “varias ocasiones” despectivamente de los puertorriqueños. Sin embargo, no especificó lo que supuestamente dijo el presidente.