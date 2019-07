Revelan contenido de otro alegado chat de Rosselló

El contenido de otro chat en el que participó el gobernador Ricardo Rosselló, fue divulgado este miércoles por la periodista Sandra Rodríguez Cotto.

Según informó, en las casi 100 páginas -que no se han publicado- participaron los mismos integrantes del chat de Telegram: actual gobernador Ricardo Rosselló; el asesor de prensa, Carlos Bermúdez; el ex secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario; el ex secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi; el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado; el secretario de Puertos, Anthony Maceira; el exasesor legal Alfonso Orona; el exsecretario de Estado, Luis Rivera Marín; el exrepresentante del gobernador en la Junta, Christian Sobrino; el asesor Rafael Cerame; el publicista Edwin Miranda; y el cabildero Elías Sánchez.

Al momento, se desconoce la fecha de las conversaciones.

Según Rodríguez Cotto, quien asegura que la autenticidad del chat fue corroborada, el gobernador y sus allegados hacen fuertes ataques contra la prensa de Puerto Rico, así como a figuras públicas y discuten estrategias para supuestamente manipular la información.

"Incluye evidencia de cómo se manipula la opinión pública desde las más altas esferas del poder político", dijo Rodríguez Cotto en su programa de radio.

Los integrantes, según dijo, también hicieron comentarios sexuales y misóginos.

Entre las personas que alegadamente son motivo de burlas y ataques, están el analista Jay Fonseca; el locutor, Jorge Pabón “El Molusco”; la periodista Limarys Suárez; el ex director del Insituto de Estadísticas Mario Marazzi; la excandidata a la gobernación; Alexandra Lúgaro y Rodríguez Cotto.

Las páginas de estas conversaciones -que no fueron por Telegram- serían publicadas en la tarde.