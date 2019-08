Revelan perturbador video de brutal ataque en California

Más Videos (1 of 9)

LOS ÁNGELES — Salen a la luz perturbadoras imágenes del violento ataque ocurrido en el Condado de Orange que dejó un saldo de cuatro muertos y dos heridos en Garden Grove y Santa Ana.

El video muestra al sospechoso acorralando a una empleada de una compañía de seguros en Garden Grove, a la que ataca con un cuchillo en múltiples ocasiones, especialmente en los brazos.

Existe un momento en el que la mujer logra evadirlo, utiliza sillas para bloquear su camino, y lo logra. El jueves por la tarde, la mujer seguía hospitalizada con heridas serias.

A casi 24 horas de que el sospechoso fue arrestado en Santa Ana el miércoles portando un arma y un machete, los investigadores hasta el momento no han dicho por qué el sujeto cometió los sangrientos ataques.

Y a un día después de la racha de mortales apuñalamientos, las autoridades identificaron al principal sospechoso como un pandillero con antecedentes de violencia.

“Apenas salió de la cárcel hace como un año y era un ofensor violento”, dijo Ricardo Murillo, teniente de la Policía de Garden Grove.

Zachary Castañeda, de 33 años y residente de Garden Grove, fue detenido afuera de una tienda 7-Eleven después de ser buscado por cuatro homicidios, dos intentos de asesinato, cuatro atracos a mano armado y un robo a una residencia.

“Eso es muy grande porque nunca había pasado en la historia de Garden Grove”, señaló Murillo.

Durante la racha de delitos violentos que duró poco más de dos horas, el sospechoso entró a una panadería donde segundos antes una de las empleadas salió a cargar su teléfono al carro.

“La verdad estoy viva de milagro porque si yo hubiera estado detrás de la registradora me hubiera apuñalado. Me hubiera matado o no sé”, dijo Olga Spilewsky.

Spilewsky comentó que se le ha dado una segunda oportunidad de vivir.

Según la policía, el primer incidente ocurrió en unos apartamentos donde se acusa a Castañeda de matar a dos personas, y a la tercera en un restaurante Subway de Santa Ana. La cuarta víctima fue un guardia de seguridad en una tienda 7-Eleven.

“Hasta este punto no tenemos nada en la investigación que indica que fue parte de algún grupo. Aparte de eso no tenemos información para decir que fue un crimen racial o de odio”, informó David Valentín, jefe de Policía de Santa Ana.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso vivió un tiempo con su madre, quien al parecer hizo varios intentos por desalojarlo de su apartamento.

El jefe de policía de Garden Grove, Tom DaRe, calificó a Castañeda como un "individuo violento" con una larga historia criminal que debería haberlo mantenido en prisión.

Culpó de la liberación de Castañeda al Proyecto de Ley 109 de la Asamblea, una legislación aprobada en 2011 destinada a reducir la población carcelaria del estado al trasladar a ciertos delincuentes a las cárceles del condado o ponerlos bajo la supervisión de los oficiales de libertad condicional del condado.

Sin embargo, en un comunicado, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California dijo que Castaneda no fue liberado temprano de la prisión.

"Fue puesto en libertad por cumplir su condena completa según lo definido por la ley y el tribunal de enjuiciamiento. Castañeda fue sentenciado a un total de cuatro años en la prisión estatal por catorce condenas que incluían principalmente posesión de drogas y la posesión de un arma de fuego, un arma de asalto y municiones por un delincuente. De acuerdo con la ley de larga data, era elegible para ganar un día de crédito adicional por cada día cumplido que redujo su condena a la mitad".